Nordhausen. Krankenkasse in Nordhausen weist auf einen dramatischen Anstieg bei Alkoholvergiftungen von Kindern und Jugendlichen in der Region hin. Die Zahlen sind alarmierend.

Das Komasaufen nimmt wieder zu. Wie die Krankenkasse DAK-Gesundheit berichtet, mussten im Jahr 2022 im Landkreis Nordhausen 22 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Andrea Fischer, Leiterin der regionalen DAK-Servicezentren, spricht von einem „dramatischen Anstieg“. Denn innerhalb eines Jahres seien diese Alkoholmissbrauchsfälle im Kreis Nordhausen um 83 Prozent gestiegen.

„Wir dürfen in unseren Anstrengungen in der Alkoholprävention nicht nachlassen“, betont Fischer. „Denn nach wie vor gilt: Jede Alkoholvergiftung eines jungen Menschen ist eine zu viel.“ Deshalb will die DAK-Gesundheit in Nordhausen ihre Alkohol-Präventionskampagne „Bunt statt blau“ auch 2024 fortsetzen. Unter dem Motto „Kunst gegen Komasaufen“ startet die Krankenkasse ihre diesjährige Kampagne. Die DAK sucht die besten Plakatideen von Schülern zwischen zwölf und 17 Jahren zum Thema Rauschtrinken. Der Einsendeschluss ist der 31. März 2024.

Bei diesem Plakatwettbewerb warten Geldpreise auf die kreativen Gewinner. Nach dem Ende der Einreichungsfrist werden in allen 16 Bundesländern die besten Siegerplakate ausgezeichnet.

