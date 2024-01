Nordhausen. Ein Platz in der Stadt Nordhausen verwandelt sich demnächst in einen Marktschreier- und Fischmarkt. Die Organisatoren versprechen großes Kino.

Das mögen viele Nordhäuser am Februar: Der August-Bebel-Platz verwandelt sich für vier Tage in einen Marktschreier- und Fischmarkt. Auch in diesem Jahr geht dieses Spektakel in der Kornstadt über die Bühne. Wenn man dem Veranstalter glauben darf, dann kommen die „besten Marktschreier der Republik“ in die Stadt.