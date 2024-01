Kristin Müller vermisste bei der jüngsten Demonstration am Sonntagabend gegen die AfD einige andere gesellschaftliche Kräfte am Mikrofon.

Jeder kann mitreden in einer Demokratie. Denn jede Stimme zählt bei der Wahl der Regierenden. Wer die AfD, deren Landesverbände in allen mitteldeutschen Ländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft sind, nicht will, kann eine andere Partei wählen. Aber dieses politische Statement an der Wahlurne reicht nicht.