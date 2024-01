Nordhausen. Die Stadtverwaltung will den Einzelhandel in der Innenstadt stärken, doch den Weg dorthin versperrte der Stadtrat. Nun liegt eine neue Idee, wie dies gelingen könnte, auf dem Tisch.

Ein Kaufland-SB-Warenhaus in Nordhausens Innenstadt? Vor Jahren schon wurde spekuliert, hatte das Unternehmen doch wieder und wieder grundsätzliches Interesse an einer Ansiedlung bekundet. So still es zuletzt um das Thema war – vom Tisch ist es offenbar nicht. Jedenfalls befürchtet die Stadtverwaltung Nordhausen aktuell „Fehlentwicklungen“ auf dem Areal zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße, Oscar-Cohn-Straße, Emil-Reichart-Straße und Reichsstraße. Gemeint sind Ansiedlungen solch großer Märkte wie Kaufland.