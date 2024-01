Nordhausen. Anja Daniela Wagner zählt seit zwei Jahrzehnten zu Nordhausens beliebtesten Opernsängerinnen. Jetzt beweist die Künstlerin: Sie kann auch Chanson.

Mit wunderschönen Chansons von Edith Piaf kommt die Nordhäuser Opernsängerin Anja Daniela Wagner am Sonnabend, 10. Februar, in die Nordhäuser Traditionsbrennerei. Aber sie singt nicht nur. Sie erzählt zugleich aus dem Leben der Diva, mit der sie sich lange Zeit intensiv beschäftigt hat. Begleitet wird Wagner am Klavier von Nivia Hillerin-Filges. Los geht es um 19 Uhr.

Anja Daniela Wagner ist vor 54 Jahren in Halle an der Saale geboren. Ihr Debüt auf der Opernbühne gab sie einst am Theater in Zwickau. Seit 2003 ist sie ein festes Mitglied des Musiktheater-Ensembles in Nordhausen.

Es gibt noch Karten online unter www.traditionsbrennerei.de sowie direkt im Hofshop in der Grimmelallee 11.

