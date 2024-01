Nordhausen. Firmen aus dem Kreis Nordhausen bieten Schülern einmal wöchentlich Einblicke in den Berufsalltag. Wie der Tag in der Praxis bei Unternehmen, Schulen und Schülern ankommt.

Jeder steht irgendwann vor der Frage: Was will ich für einen Beruf erlernen? Geholfen hat dabei oftmals das Schülerpraktikum. Zielführender ist allerdings der Tag in der Praxis (TiP), wie Schulen, teilnehmende Firmen und sogar die Schüler bestätigen.