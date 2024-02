Nordhausen. Strawinskys Ballett „Les Noces“ erlebt seine Premiere am Nordhäuser Theater. Die Bauenhochzeit erinnert Choreographen Harriague an eine „Freak-Show“

Erneut ist es dem Nordhäuser Ballett-Chef Ivan Alboresi gelungen, mit dem Franzosen Martin Harriague einen in der Tanzszene sehr bekannten Choreographen nach Nordhausen zu holen. Er inszeniert das als Tanzkantate bezeichnete Ballett „Los Noces“ des russischen Komponisten Igor Strawinsky, das im Rahmen eines Doppelabends am 23. Februar Premiere am Nordhäuser Theater feiert. Nach „Petruschka“ und „Der Feuervogel“ setzt der Nordhäuser Ballettdirektor damit die Reihe mit Strawinsky-Balletten fort.