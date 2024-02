Südharz. Genau 40 Jahre ist der Schulneubau im Landkreis Nordhausen schon wieder her. Was dieser damals gekostet hat und was die Bildungseinrichtung noch alles erhielt.

Ein Investitionsobjekt von über sieben Millionen Mark repräsentierte Anfang Februar 1984 der damalige Schulneubau Ilfelds, den dann ab 1. September 1984 nicht nur Kinder dieser Gemeinde, sondern auch die aus Neustadt, Osterode und Rothesütte besuchten. Die dazumal moderne Bildungseinrichtung erhielt außerdem eine Turnhalle (im Bild) sowie eine Kleinsportanlage, Räume zur Essenseinnahme, einen Hort sowie ein eigenes Heizhaus. Bauausführender Betrieb war der VEB Hochbau Nordhausen.