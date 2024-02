Nordhausen. Seit dem 30. Januar läuft die Umstellung auf die digitale Akte. Wie das abläuft und was sich für Bürger ändert.

Die Digitalisierung hält nun im Nordhäuser Amtsgericht Einzug. „Seit dem 30. Januar wurde bei uns mit der Einführung der elektronischen Akte begonnen“, erläutert Eugen Weber, Strafrichter und ständiger Vertreter des Direktors in dem Haus. Die Umstellung auf die E-Akte erfolge jedoch nicht gleich in allen Bereichen des Amtsgerichts, sondern in Etappen.