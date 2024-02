Nordhausen. Die Stadtratssitzung ist üblicherweise geprägt von einer Vielzahl von Entscheidungen. Die Kommunalpolitiker nutzen diese aber ebenso, um auf einige Missstände hinzuweisen.

Seit Jahren fehlt eine öffentliche Toilette am Bahnhof Nordhausen. So ruhig es zuletzt um das Thema war: Zum wiederholten Mal findet es am Montagabend Eingang in die Stadtratssitzung. CDU-Stadtrat Andreas Trump spricht es an, berichtet von einem an das benachbarte Hochhaus urinierenden Mann. „Das kann kein Aushängeschild sein.“