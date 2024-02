Nordhausen. Die Nordhäuser Kreistagsmitglieder geben grünes Licht für den Leitstellenbau in Nordhausen. Die Zweifel am Standort sind ausgeräumt worden.

Nun kann die neue regionale Rettungsleitstelle für Nordthüringen doch in der Zorgestraße 15 gebaut werden. Der Kreistag in Nordhausen gab auf seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich grünes Licht für die Planungen des Neubaus. Sowohl die Bürgerliste Südharz als auch die CDU-Fraktion hatten zuletzt Bedenken wegen des Standortes geäußert.