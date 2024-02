Nordhausen. Nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in Großstädten wie Erfurt ist der Zahnärztemangel inzwischen angekommen. Wie dem Problem begegnet werden soll.

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen (KZV) ist besorgt. Mindestens 100.000 Patienten suchen pro Jahr eine Zahnarztpraxis. Die KZV schätzt, dass bereits jetzt schon viele ohne eine zahnärztliche Betreuung dastehen. „Dies ist nicht nur ein Problem des ländlichen Raums, sondern auch der städtischen Regionen. In der Landeshauptstadt Erfurt ist ab 1. März 2024 keine ausreichende zahnärztliche Versorgung mehr gegeben“, betont KZV-Sprecherin Laura Rothhagen. Grund dafür sei, dass in der Vergangenheit und auch zukünftig zahlreiche Praxen altersbedingt in den Ruhestand gehen, ohne Nachfolger zu finden.