Nordhausen. In den Ortsteilen einer Stadt im Kreis Nordhausen passiert viel bei der Feuerwehr, der Dorferneuerung und den Kindergärten. Und die Sportvereine freuen sich, bald wieder ihre Sporthalle nutzen zu können.

An der Sporthalle in Sülzhayn wird momentan fleißig gearbeitet. „Derzeit läuft der Innenausbau, und die Außenanlagen werden in den nächsten Wochen fertiggestellt“, berichtet die Ellricher Bauamtsleiterin Annett Steinmetz. Unter anderem musste eine neue Grundleitung verlegt werden. „Die Arbeiten sollen möglichst bis Mai abgeschlossen sein“, so Steinmetz weiter. Dann kann die dringend benötigte Halle wieder von den örtlichen Sportvereinen genutzt werden. In die Komplettsanierung der Sporthalle wurden 1,3 Millionen Euro investiert.