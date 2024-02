Nordhausen. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat sich Olaf Salomon aus Nordhausen ehrenamtlich im Deutschen Verkehrssicherheitsrat engagiert. Mit seiner letzten Unterschrift im Prüfbericht endet eine Ära.

In einer Zeit, in der Transparenz und Verantwortung von größter Bedeutung sind, habe Olaf Salomon, der Geschäftsführer vom Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH, „beispielhaft vorgelebt, wie man diese Werte in die Tat umsetzt“, meint Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Nordhäuser Verkehrsbetriebe.