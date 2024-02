Nordhausen. Warum sollte man nach Hamburg reisen, wenn man das typische Fischmarktgefühl auch in Nordhausen haben kann? Wie lange man die berühmt-berüchtigten Marktschreier noch in der Rolandstadt erleben kann.

In dieser Woche verwandelt sich Nordhausen wieder in Klein-Hamburg. Noch bis zum 17. Februar, täglich von 10 bis 19 Uhr, sind die Marktschreier auf dem August-Bebel-Platz zu Gast. Viele gute Bekannte fehlen bei dem Spektakel auch in diesem Jahr nicht. So bringt Heiko Hoffmann alias Aal-Hinnerk wieder seine Räucherfische, die direkt vom Hamburger Fischmarkt kommen, unter die Leute. Seine Premiere in Nordhausen feiert Wurst-Toni, der in die großen Fußstapfen des verstorbenen und legendären Wurst-Achim tritt. Dass es wieder laut auf dem Bebelplatz wird, dafür garantieren unter anderem auch Käse-Maik, Milka-Max oder Nudel-Kiri.

be