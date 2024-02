Nordhausen. Die bedeutsame Rolle der einstigen Reichsstadt Nordhausen in der Reformation ist bekannt. Historiker fragen sich: Kommt den Reichsstädten während der Unruhen vor 500 Jahren ebenso eine Sonderstellung zu?

Zum elften Mal trafen sich Historiker aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland in Mühlhausen. Auf dem Programm der Tagung stand dieses Mal die Frage nach der „Reichstadt im Bauernkrieg“. Im Fokus war vor allem die Frage, ob den Reichsstädten während der Unruhen eine ähnliche Sonderstellung zukommt, wie sie ihnen für die Ausbreitung der Reformation zugeschrieben wird und wie die Räte mit den existenziellen Herausforderungen durch die Bauernschaft umgegangen sind.

Traditionell zählt eine Exkursion zum mehrtägigen Treffen. Deren Ziel war diesmal Nordhausen. So begrüßte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) die 120 Teilnehmer in der evangelischen Frauenbergkirche in der ebenfalls ehemaligen Reichsstadt Nordhausen. „Das Land sowie die Städte Mühlhausen und Bad Frankenhausen haben sich für das Gedenken an 500 Jahre Bauernkrieg viel vorgenommen. Das freut mich“, betonte der OB, der auf die Anstrengungen der Nordhäuser Stadtverwaltung im Bereich von Museums- und Gedenkkultur verwies. Den Stadtführungen durch Nordhausen ging ein Vortrag von Andreas Lesser voraus. Er sprach über die Sicht seines Vorfahren Friedrich Christian Lesser auf den Bauernkrieg.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red