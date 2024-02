Nordhausen. Das Hochwasser der vergangenen Wochen und der Regen haben den Straßen im Landkreis Nordhausen stark zugesetzt. Nun werden die Schäden beseitigt und die Löcher geflickt.

„Wie in fast allen Orten des Landkreises Nordhausen haben auch in unserer Einheitsgemeinde die Straßen stark unter der Witterung und dem Hochwasser der vergangenen Wochen gelitten“, sagt Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). „Wir haben die Schäden aufgenommen, die in diesem Jahr schlimmer sind als in den Vorjahren“, berichtet er.