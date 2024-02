Rund 200 Plätze stehen am Sonntag in der Aula der Görsbacher Grundschule für Besucher zur Verfügung. Dann findet dort zum 30. Mal das Kartoffelscheibenessen statt. Die Bleche mit den Kartoffeln schiebt wieder Bäckermeister Matthias Sievert in den Backofen. © Archiv | Peter Cott