Südharz. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Westen des Landkreises Nordhausen sollen für unermüdliche Arbeit gefeiert werden. Was geplant ist und wie jeder helfen kann, damit es ein unvergesslicher Abend wird.

Es soll ein besonderer Abend in Bleicherode werden, denn am 4. Mai stehen die Menschen im Mittelpunkt, die ihr Leben oft selbstlos für andere Menschen riskieren. Gemeint sind die Kameraden aller Freiwilligen Feuerwehren der Landgemeinde Bleicherode. Erstmals findet an diesem Tag ein Feuerwehrball im Bleicheröder Kulturhaus statt. Der 4. Mai ist für diese Festivität genau das richtige Datum, ist es doch der Tag des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute.