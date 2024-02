Nordhausen. Im Juli 2022 hat Patricia Fricke ihren Laden in einer Stadt im Westen des Landkreises Nordhausen eröffnet. Das Geschäft lief gut. Warum sie trotzdem die Reißleine zog.

In der Innenstadt von Bleicherode steht wieder ein Laden leer. Patricia Fricke hat ihr im Juli 2022 eröffnetes Geschäft „Pia‘s Nutzbar“ in der Hauptstraße 88 Ende letzten Jahres aufgegeben. In dem ehemaligen Schuhladen konnten sich diejenigen, die etwas Handgemachtes, aber auch Trödel verkaufen wollten, ein Fach oder ein Regal mieten. Dafür mussten sie je nach Größe und Dauer der Miete einen gewissen Betrag bezahlen. Auch Veranstaltungen fanden in dem 104 Quadratmeter großen Geschäft am Zierbrunnenplatz statt.