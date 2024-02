Nordhausen. Dringender Handlungsbedarf besteht in Nordhausen beim Baumbestand. Krankheiten machen Fällungen notwendig. Aber auch Pflanzaktionen sind geplant.

Im Stadtgebiet von Nordhausen sind einige Baumfällarbeiten erforderlich. Dies teilt Franziska Mühlhause von der Pressestelle der Stadt mit. Ab dem 19. Februar bis voraussichtlich 29. Februar werden in der Parkallee, der Dr.-Robert-Koch-Straße und im Flutweg in Bielen Bäume gefällt. Die Entnahme des Bestands in der Parkallee und im Flutweg erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Sicherungspflicht.