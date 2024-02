Nordhausen. Viele Schulkinder treffen sich am 22. Februar in der Wiedigsburghalle in Nordhausen, um die Besten im Kicken zu ermitteln.

Die Sparkassen Fairplay Soccer-Tour macht am 22. Februar Station in der Wiedigsburghalle in Nordhausen und ermöglicht es allen interessierten Teams, an diesem Großprojekt teilzunehmen- Das Projekt ist zu einem der größten sportpädagogischen Events Deutschlands herangewachsen und stellt gleichzeitig die Deutsche Meisterschaft im Fairplay Soccer (drei gegen drei Spieler im Fairplay-Court) dar. Das Besondere hierbei ist der Fokus auf dem Fairplay-Gedanken, der anhand eines Punktesystems ausgewertet und im Dialog eingeordnet wird. Das heißt, faires Verhalten wird belohnt.

red