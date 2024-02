Nordhausen. Der Wiederaufbau des Vierseithofes in Nordhausen läuft nach dem Feuer Weihnachten 2021 auf Hochtouren. Fast alle Wohnungen sind wieder vermietet, nicht nur an neue Mieter.

In Mecklenburgs Hof in der Altstadt von Nordhausen herrscht am Freitag rege Betriebsamkeit. Mehrere Handwerker sind in den Wohnungen zugange, die durch den Brand am ersten Weihnachtsfeiertag 2021 unbewohnbar wurden.