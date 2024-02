Nordhausen. Nach 25 Jahren im Beruf wagt Ergotherapeutin in Nordhausen den Schritt in die Selbständigkeit. Worauf sie bei ihrer Arbeit besonderen Wert legt.

Nach einem viertel Jahrhundert im Beruf hat Manuela Schimm nun den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Am 23. Februar eröffnet die 49-Jährige offiziell ihre Praxis für Ergotherapie in der Stolberger Straße in Nordhausen. In den Kellerräumen der ehemaligen Begegnungsstätte „Nordhaus“ entstand innerhalb weniger Wochen eine großzügige Ergotherapie mit mehreren Praxisräumen. Im Dezember begannen die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Objekt. „Für mich und meine Helfer war es die größte Herausforderung, meine Ideen und Vorstellungen innerhalb von vier Wochen in die Tat umzusetzen und alles nach meinen Wünschen einzurichten“, erzählt die Therapeutin.