Nordhausen. Einen rechtlichen Widerspruch hat CDU-Kreistagsfraktionschef René Fullmann beim Thema der ukrainischen Flüchtlinge entdeckt, die nahe Nordhausen vorübergehend in ein Hotel ziehen sollen.

Die angekündigte Nutzung des Hotels „Zur Hoffnung“ in Werther als Landeseinrichtung zur Unterbringung von Ukrainern steht aus Sicht von René Fullmann von der CDU-Kreistagsfraktion in einem rechtlichen Widerspruch. Eine bis März 2025 gültige EU-Richtlinie regelt, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine seit dem 1. Juni 2022 dem Sozialgesetzbuch II zugeordnet sind. „Für die Betreuung und Unterbringung in Wohnraum ist das Jobcenter des Landkreises zuständig und nicht der Freistaat.“