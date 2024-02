Nordhausen. Baustart im Zentrum von Nordhausen: Auf einer Länge von 170 Metern werden die Gleise der Straßenbahn grundhaft erneuert.

Das Projekt ist wichtig. Deshalb beginnt Susanna Karawanskij (Linke), die Thüringer Ministerin für Infrastruktur, ihre Arbeitswoche in Nordhausen. Tapfer steht die 43-Jährige am Montagmorgen bei nasskaltem Februarwetter in der Bahnhofstraße. Zum Baustart wählt sie motivierende Worte, greift zum Spaten fürs Ritual und klettert schließlich schwungvoll in den Bagger, um auch dort den symbolischen Auftakt zu zelebrieren.