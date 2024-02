Nordhausen. Die Dienststelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen öffnet im August ihre Türen für Besucher. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Dienststelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Darrweg ermöglicht in diesem Jahr Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. „Wir planen wieder einen Tag der offenen Tür“, blickt Polizeisprecher Kevin Clemen voraus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 10. August, statt. Interessierten soll an diesem Tag ein buntes Programm geboten werden. „Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren“, gewährt der Polizeisprecher einen Einblick.