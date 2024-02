Nordhausen. Mit dem ältesten Volkslauf von Nordhausen beginnt am Sonnabend, 24. Februar, die neue Saison. Mit ihm startet zugleich die diesjährige Serie im Nordthüringer Laufcup.

Der letzte Sonnabend im Februar ist jedes Jahr besonders. Egal ob tiefster Winter oder Schmuddelwetter: An dem Tag schnüren viele Freizeitläufer erstmals seit Silvester ihre Wettkampfschuhe. Denn die neue Saison beginnt traditionell in Nordhausen mit dem Albert-Kuntz-Lauf.

Auch diesmal stehen drei Strecken zur Auswahl. Die Königsdisziplin ist das 14,4-Kilometer-Rennen, bei dem die Teilnehmer den anspruchsvollen Kuhberg viermal bezwingen und dabei insgesamt mehr als 240 Höhenmeter bewältigen müssen. Wem die halbe Strecke genügt, muss im 7,2-Kilometer-Lauf den Berg nur zweimal meistern. Das 2-Kilometer-Angebot ermöglicht auch einen flachen Kurs rund um den Albert-Kuntz-Sportpark.

Bis zum Freitag, 18 Uhr, sind Anmeldungen online unter my.raceresult.com noch möglich. Bisher haben sich schon mehr als 200 Teilnehmer in die Startlisten eingetragen. Somit dürfte sich die Zahl am Ende auf Vorjahresniveau bewegen.

Auch dieses Jahr gibt es die beliebte Laufserie um den Nordthüringer Volksbank-Laufcup. Jörg Kurch und Peter Müller richten diese zum 14. Mal aus. Wer 2024 in die Endwertung kommen möchte, muss an mindestens fünf der acht Volksläufe teilnehmen. Erstmals zählen auch zwei Marathons zum Cup-Angebot: der Kyffhäuser-Berglauf am 13. April und der Harztor-Lauf am 5. Mai.

Mehr zum Thema