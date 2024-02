Nordhausen. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft und der Kreissportbund Nordhausen gehen eine Kooperation ein. Die soll die Lebensqualität verbessern.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) und der Kreissportbund Nordhausen (KSB) haben ihre Kräfte gebündelt, um den Sport in der Region Nordhausen nachhaltig zu unterstützen. Die Vereinbarung, die von beiden Parteien mit Blick in die Zukunft unterzeichnet wurde, markiere einen Meilenstein in der Förderung von sportlichen Aktivitäten und Gemeinschaftsengagement in der Region, teilt die SWG mit.