Südharz. Die Floriansjünger im Landkreis Nordhausen waren zuletzt gefragter denn je. Dafür gab es jetzt Lob, Dankesworte, Ernennungen und die Information über eine außerplanmäßige Ausgabe, die zum echten Problem werden könnte.

Nicht nur in den vergangenen zwei Monaten war der Blick auf die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden der Goldenen Aue gerichtet. Auch zur jüngsten Heringer Stadtratssitzung am Montagabend stehen die Einsatzkräfte im Fokus. Denn die erste Zusammenkunft der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker um Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke) in diesem Jahr, nutzt der Landgemeindechef, um über eine außerplanmäßige Ausgabe zu informieren.