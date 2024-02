Nordhausen. Hier soll das Trinken nur ein Genuss sein: Nordhausen erlebt ein ganz besonderes Tasting in der Traditionsbrennerei.

Ein Tasting mit sechs verschiedenen fassgelagerten Kornbränden aus Deutschland bietet die Nordhäuser Traditionsbrennerei am Freitag, 1. März, um 19 Uhr an, kündigt Museumsleiter Thomas Müller an. Den Teilnehmern steht bei diesem fachmännischen Verkosten der Nordhäuser DestillateurmeisterRené Müller zur Seite. Zuvor gibt es eine kleine Führung und zur Pause einen Harzer Imbiss mit Cocktail in der historischen Branntwein-Niederlage der Traditionsbrennerei. Karten für diesen Abend kann man direkt im Hofshop in der Grimmelallee 11 und online unter www.traditionsbrennerei.de erwerben.

red