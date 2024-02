Nordhausen. Der Südharzer Kirchenkreis veranstaltet wieder eine ökumenische Bibelwoche in Nordhausen. Mit zwei früheren Oberbürgermeistern und dem Intendanten des Theaters sind außergewöhnliche Impulsgeber am Start.

Mit dem Theaterintendanten Daniel Klajner sowie den früheren Oberbürgermeistern Barbara Rinke (SPD) und Klaus Zeh (CDU) sind vom 4. bis 7. März prominente Gesichter bei der ökumenischen Bibelwoche in Nordhausen als Impulsgeber am Start, kündigt Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises, an.

Die Bibel gilt als das weltweit meistverkaufte Buch. Das Alte Testament ist ein Teil dieses umfassenden Werkes. Es wurde im Wesentlichen im ersten Jahrtausend vor Christus geschrieben. Was können uns solche Texte heute noch sagen? „Unsere Impulsgeber schauen auf das 1. Buch Mose, die Urgeschichte, die Schaffung der Welt und ihre beinahe Zerstörung“, erklärt Englert. Vier Abende sind geplant in der Christuskirche in der Grimmelallee 51 in Nordhausen: von Montag, 4. März, bis Donnerstag, 7. März, jeweils von 19 bis 21 Uhr.

Die Vortragenden holen die uralten Texte ins Hier und Jetzt. Wer denkt beim Stichwort Flut nicht direkt an sintflutartige Regenfälle in Windehausen oder im Ahrtal? Daniel Klajner fragt sich beispielsweise: „Reicht das Versprechen Gottes aus der Sintflut-Geschichte aus, um unseren Lebensraum zu erhalten?“ Auch musikalisch bieten diese Abende ein buntes Spektrum.

