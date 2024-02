Nordhausen. Wer in Nordhausen einen Personalausweis beantragen will, bekommt erst in zwei Monaten einen Termin. Die Stadtverwaltung will das ändern.

Wer sich derzeit mit einem Anliegen an den Bürgerservice der Stadt Nordhausen wendet, bei dem ein Termin vereinbart werden muss, wird mit einigen Problemen konfrontiert. Termine für den Bürgerservice im Rathaus sowie für das Standesamt können ausschließlich nur online vereinbart werden. Darauf weist die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite hin. Auch wer nur einen Bewohnerparkausweis benötigt oder eine Steueridentifikationsnummer anfordern möchte, kann dies online erledigen.