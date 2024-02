Nordhausen. Hunderte Menschen demonstrieren gegen ein AfD-Treffen in Nordhausen. Es ist laut Polizei ein friedlicher Abend, aber mit Provokationen auf beiden Seiten.

Gegründet mit dem Ziel, dass Nordhausen weiterhin eine bunte, lebenswerte und weltoffene Stadt bleibt, veranstaltete das Bürgerbündnis „Nordhausen zusammen“ am Dienstagabend einen weiteren Protest. Diesmal in Sundhausen. Begleitet wurde der stille Protest von ruhiger und hoffnungsvoller Musik, bunten Plakaten und viel Licht. Zeitgleich trafen sich in der Sundhäuser Festhalle Politiker der Alternative für Deutschland (AfD). Sie planten einen „Bürgerdialog“ zum „Asylchaos“.