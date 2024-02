Nordhausen. Eine Jahreshauptversammlung sorgt in Nordhausen für Aufsehen. Ein Mäzen ermöglicht dem Verein in Zukunft einen eigenen Lagerraum in der Bäckerstraße.

Man mag es kaum glauben. Aber der Geschichts- und Altertumsverein von Nordhausen sorgt für Aufsehen mit seiner Jahreshauptversammlung. Es gibt Bemerkenswertes zu berichten. Zum einen ist da Hans-Jürgen Grönke. Das Urgestein steht inzwischen bald 30 Jahre an der Spitze des Vereins und ist jetzt erneut zum Vorsitzenden gewählt worden. Und Marie-Luis Zahradnik ist ebenso eine Schlagzeile wert. Denn sie ist jetzt in der Vereinsgeschichte die erste Frau, die in die Männerdomäne des Vorstandes eingedrungen ist.

red