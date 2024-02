Nordhausen. Nach einem schönen Konzertabend gab es für die Besucher ein böses Erwachen. Und am nächsten Tag eine echte Überraschung.

Einen schönen Konzertabend hatten am Mittwochabend etwa zwei Dutzend Leute im Kunsthaus Meyenburg von Nordhausen erlebt. Anschließend aber wurden sie böse überrascht: In der Garderobe des Museums hatten Unbekannte 16 Jacken gestohlen. „Was sind das für Menschen, die so etwas zu tun?“, fragt sich Konzertbesucherin Eva-Maria Behnke am Donnerstagvormittag. Sie ist fassungslos ob der Dreistigkeit der Täter.