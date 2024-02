Nordhausen. Die einen wandern, die anderen pilgern. Egal wie man es nennt. Es gibt immer viel zu erleben und später zu erzählen. So auch jetzt in Nordhausen. Der Eintritt ist frei und der Reisebericht echt spannend.

Im Jahr 2018 ist Rüdiger Neitzke in Nordhausen gestartet. Sein Ziel: Santiago de Compostela. Neitzke pilgert seinen Jakobsweg, rund 3000 Kilometer, in mehreren Abschnitten. Am Sonnabend, 24. Februar, will er ab 19 Uhr darüber in der Nordhäuser Frauenbergkirche berichten.