Nordhausen. Wie es wenige Tage nach Baustart bei der Gleisrunderneuerung im Herzen der Stadt Nordhausen aussieht und warum es auf der Umleitungsstrecke ein Stück entspannter zugeht.

Die Bauarbeiten zur Gleisrunderneuerung in der Nordhäuser Bahnhofstraße schreiten wenige Tage nach dem Baustart voran. Mittlerweile sind schon Straßenbelag und die Schienen zurückgebaut. Gleiches gilt allerdings auch für die auf der Umleitungsstrecke extra errichtete Ampelanlage in der Grimmelallee Ecke Heinrich-Zille-Straße. Nachdem diese am Montag in Betrieb ging, sorgte die Lichtsignalanlage jedoch permanent für Stau. Noch am gleich Tag wurde sie abgeschaltet und schließlich am Mittwoch abgebaut, um dem entgegenzusteuern. Ein Warnlicht weist nun auf die Querung der Straßenbahn hin. Die Gleisrunderneuerung soll bis vorraussichtlich Ende Mai dauern. Insgesamt werden durch die Verkehrsbetriebe Nordhausen circa 1,3 Millionen Euro dafür investiert.