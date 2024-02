Südharz. Wieder hat die Landgemeinde im Kreis Nordhausen ein Investitionspaket geschnürt. Was hat Priorität und wie hoch genau die Einnahmen und Ausgaben sind, erklären wir im kurzen Überblick.

„In jedem Ort der Landgemeinde soll sich etwas entwickeln.“ Mit diesem Vorhaben startete Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke) im vergangenen Frühjahr in seine Amtsgeschäfte. Dazu rückte der Landgemeindechef drei Säulen in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit: die Feuerwehren, die Kindergärten und die Vereine. Allesamt stehen ganz oben auf seiner Agenda. Widerspiegeln soll sich das auch im diesjährigen Haushalt, den Marquardt erstmals in seiner Verantwortung mit aufgestellt hat.