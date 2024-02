Südharz. Wieviel auf dem Spendenkonto der Landgemeinde im Kreis Nordhausen bisher eingegangen sind, wann die Sandsäcke in einem betroffenen Dorf abgeholt werden und wer für eine Großspende sorgte.

Etwas mehr als 210.000 Euro sind auf dem Spendenkonto für die Flutopfer von Windehausen. Wie Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke) erklärt, werde nun in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat die Abwicklung geplant. Dafür werde es ein Regelwerk geben, wie diese Spenden an Betroffene ausgezahlt werden. Als Grundlage dienen dabei die Erfahrungen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Damit möglichst noch im ersten Halbjahr eine Auszahlung erfolgen kann, werden zur nächsten Stadratssitzung am 6. Mai die Kommunalpolitiker über die Modalitäten abstimmen.

Aktuell werde noch immer aufgeräumt, wie Marquart weiter erklärt. Damit die Sandsäcke jedoch nicht für immer in der Ortschaft verbleiben, werden diese am 9. März beräumt. Marquardt schätzt die noch in der Ortschaft verbliebenen Sandsäcke auf etwa 10.000 Stück. Obendrein werde auch noch die eine oder andere Reparatur in diesem Zusammenhang erfolgen. Auch gibt es eine Großspende in der Festhalle des Heringer Schlosses. Die Firma Stiegelmeyer hat eine Vielzahl an Schränken gespendet, die an die Windehäuser ausgegeben werden können.