Nordhausen. Förderverein in Nordhausen widmet sich der Leseförderung von Kindern. Ein Park bekommt frische Gehwege. Ein Bauhof rüstet seinen Winterdienst auf.

Förderverein der Stadtbibliothek in Nordhausen hat mehrere Projekte angeschoben

Der im Jahr 2013 gegründete Förderverein der Nordhäuser Stadtbibliothek „Nicolai in foro“ ist jetzt auf 40 Mitglieder angewachsen, teilte dessen Vorsitzende Pia Wienrich mit. Ein wichtiges Projekt stelle die Leseförderung von Kindern dar. Im Katzenhaus beim Nordhäuser Tierschutzverein wird einmal im Monat eine Lesestunde für Kinder veranstaltet. „Diese erfreut sich großer Beliebtheit und ist mit bis zu acht Kindern derzeit ausgebucht“, sagt Pia Wienrich.

Seit September vorigen Jahres läuft bereits die Neuauflage des Lesementoren-Projektes. „Daran nehmen zurzeit 43 Lesementoren an 32 Schulen im Landkreis Nordhausen teil und lesen mit den Kindern eine Stunde pro Woche“, informiert die Nordhäuserin.

Und nicht zuletzt erfreue sich das Leseäffchen-Projekt in der Stadtbibliothek großer Beliebtheit. „Es sind 470 Kinder, die sich in diesem Schuljahr angemeldet haben“, berichtet Stadtbibliotheksleiterin Marie-Kathrin Haase. Jede Woche seien vier bis fünf Vorschulgruppen in der Einrichtung, um spielerisch auf das Lesen vorbereitet zu werden. Jede Gruppe treffe sich zu vier Terminen in der Bibliothek.

Bauhof von Harztor rüstet im Winterdienst auf

Die Landgemeinde Harztor gibt jetzt rund 134.000 Euro für ihren Bauhof aus. Der Gemeinderat hat das Vorhaben am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Mit dem Geld werden ein Multicar und die dazu passende Winterdienst-Technik gekauft. So verfügt der Multicar über ein Räumschild und einen Doppelkammer-Silostreuer. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zwei reparaturanfällige Multicars aus dem Bauhof-Fuhrpark verkauft. Mit dem Neuerwerb soll die Lücke im Winterdienst wieder geschlossen werden. Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) sieht seinen Bauhof mittlerweile „gut aufgestellt“. Die wenigen Probleme, die noch zu lösen sind, sollen ebenfalls zeitnah angepackt werden, sagt der Gemeindechef.

Neue Gehwege im Lönspark

Die Gehwege im Lönspark in Neustadt werden saniert. Der Gemeinderat von Harztor hat die Bauleistung am Mittwochabend vergeben. Den Zuschlag erhielt das Nordhäuser Unternehmen Tief- und Rohrleitungsbau (TiRo) Neu GmbH. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 23.900 Euro. Der aktuelle Zustand der Wege ist schlecht. Vor allem bei starker Nässe sei es kaum noch möglich, die Wege gefahrlos oder gar barrierefrei zu nutzen, begründet die Gemeinde ihr Projekt. Deshalb sollen die Oberflächen auf einer Länge von rund 200 Metern befestigt werden. Geplant ist eine wassergebundene Decke mit einem entsprechenden Unterbau. 65 Prozent der Kosten sind Fördermittel, die aus dem regionalen Leader-Programm stammen.

Heringen ändert Friedhofssatzung

In den vergangenen Monaten wurde vermehrt Grabschmuck auf den anonymen Gräbern der Friedhöfe der Landgemeinde Heringen abgelegt. Da diese laut Friedhofssatzung dafür nicht vorgesehen sind, wurde die Satzung nun durch den Stadtrat auf dessen jüngster Sitzung geändert. Dadurch komme man nun den Bürgern der Landgemeinde entgegen, indem man einen Zeitraum bestimmt hat, in dem Grabschmuck auch an Bestattungsplätzen abgelegt werden kann. Ab sofort kann in dem Zeitraum vom 1. November des laufenden Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres, damit auch am Totensonntag, Grabschmuck an den anonymen Gräbern abgelegt werden. Eine Beräumung von Grabschmuck durch den Verantwortlichen hat bis zum 28. Februar zu erfolgen.

Artenschutz am Jägerfleck

„Nach dem Ende der Grenze setzte im ehemaligen Todesstreifen eine Wiederbewaldung ein, die positiv zu bewerten ist“, sagt Bodo Schwarzberg vom Nordhäuser BUND-Kreisverband. Seit Jahren werden diese Flächen nicht bewirtschaftet, der Wald holt sich die Bereiche zurück. Einige Südharzer Naturschützer wollen dieser Entwicklung nicht länger zusehen. „Bei andauerndem Nieselregen versetzten wir innerhalb von sechs Stunden den ehemaligen Grenzstreifenbereich am Jägerfleck bei Rothesütte unentgeltlich unter Einsatz von zwei starken Freischneidern, mehreren Profiharken und Heugabeln wieder in einen kurzrasigen, lückigen Zustand, so dass sich in den kommenden Jahren Bergwiesenarten und damit auch Insektenarten etablieren können“, so Schwarzberg.

Eine Bushaltestelle entfällt in Nordhausen

Zu einer geänderten Verkehrsführung kommt es ab Montag, dem 4. März, bis zum 26. April auf den Stadtbuslinien A, E und F, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. „In diesem Zeitraum kann die Haltestelle Käthe-Kollwitz-Schule nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestelle Köllingstraße zu nutzen.“