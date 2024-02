Nordhausen. Ein amerikanischer Roman und ein Sachbuch über das schwierige Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen sind am stärksten in der Nordhäuser Stadtbibliothek nachgefragt.

Was sind die Renner in der Stadtbibliothek Nordhausen? „‘Der Gesang der Flusskrebse‘ wird immer wieder nachgefragt, so dass wir ein zweites Exemplar besorgt haben“, nennt Bibliotheksleiterin Marie-Kathrin Haase den fiktiven Roman der amerikanischen Zoologin Delia Owens über eine Frau, die in den Sümpfen von North Carolinas lebte und in einen Mordfall verwickelt war.