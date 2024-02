Nordhausen. Die Stadt Nordhausen hat ihr Ehrenbuch geöffnet und weiteren Persönlichkeiten den Eintrag ermöglicht. Diesmal sind es Mitglieder eines außergewöhnlich hilfsbereiten Vereins.

In das Ehrenbuch der Stadt Nordhausen haben sich schon Persönlichkeiten wie Winfried Schmitt (ehemals Professor Zwanziger), Pfarrer Richard Hentrich und viele weitere, vor allem ehrenamtlich engagierte Menschen eingetragen. Jetzt kam diese Ehre den Mitarbeitern der Nordhäuser Tafel für ihr herausragendes soziales und ehrenamtliches Engagement in der Stadt zuteil. „Verantwortung zu übernehmen heißt, sich den gemeinsamen Herausforderungen zu stellen“, sagt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). „In Würdigung des herausragenden Beitrags für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Stadt Nordhausen tragen sich die Mitarbeiter der Nordhäuser Tafel in das Ehrenbuch der Stadt Nordhausen ein“, so der OB.

red