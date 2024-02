Nordhausen. Soul-Sängerin kommt in den Tabakspeicher. Architektur-Kunst ist im musealen Endspurt. Nordhäuser Marktpassage feiert Geburtstag. Und warum bleibt das Kunsthaus Meyenburg bis 9. März geschlossen?

Dorrey Lyles bringt stimmgewaltig Gospel und Blues nach Nordhausen

Dorrey Lyles kommt nach Nordhausen. Im Tabakspeicher-Museum gibt sie am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr ein Konzert. Die US-amerikanische Ausnahmekünstlerin gilt als eine der beeindruckendsten und großartigsten Soul-Sängerinnen weltweit. Geliebt und verehrt wird sie für ihre außergewöhnliche und kraftvolle Stimme. Kritiker schwärmen: Lyles erwecke auf unverwechselbar authentische und leidenschaftliche Art und Weise Gospel, Soul und Blues zum Leben. Diese perfekt kombinierte Mischung garantiere ein sexy und mitreißendes Musikerlebnis. Dorrey Lyles Mission sei es, so sagt sie es selbst, die Seelen der Menschen zu vereinen. Dabei setze sie Energie frei, die bis in die Fasern eines jeden Zuhörers fließen soll. Ihr unnachahmlicher Groove durchdringe die Herzen und überwinde alle Barrieren. Für ihr außergewöhnliches Talent erhielt Dorrey in den USA eine einzigartige Auszeichnung: den „Best Gospel Award“. Eintrittskarten für das vom Kulturbund Nordhausen präsentierte und von der Nordhäuser Kreissparkasse freundlich unterstützte Konzert gibt es ab sofort zum Preis von 15 Euro pro Person im Tabakspeicher zu den üblichen Öffnungszeiten und an der Abendkasse.

Nordhäuser Marktpassage lädt zum 10. Geburtstag ein

Das zehnjährige Bestehen der Marktpassage soll in Nordhausen gefeiert werden. Wie das Centermanagement mitteilt, erwartet die Besucher am Samstag nächster Woche, dem 2. März, ein buntes Programm. Neben verblüffenden Zaubershows, witzigen Walking Acts und spannenden Gewinnspiele mit Gewinnen im Gesamtwert von 3000 Euro wird eine Hurrikan-Box aufgebaut sein, gibt es viele Aktionen in den Läden. Wer mag, kann ein Stück der großen Geburtstagstorte bekommen. Auf der Musikbühne im Obergeschoss treten ab 11 Uhr die Gitarristin und Sängerin Amy Steuerwald, Pianist Alexander John, das Akustik-Trio „merci“, der Südharzer Schlagersänger, Songwriter und Produzent Kevin Neon und das Tanzprojekt „More Esprit“ mit Tänzen aus vielen Altersgruppen auf.

Sonderschau ist in Nordhausen im musealen Endspurt

Die Sonderausstellung „Es muss nicht immer Bauhaus sein!“ ist im Endspurt. Die bildgewaltige und architektonisch wertvolle Schau ist nur noch bis diesen Sonntag, 25. Februar, im Kunsthaus Meyenburg zu sehen. Auf die Besucher warten 150 Ölgemälde, Aquarelle und grafische Kunstwerke, die größtenteils aus einer Thüringer Privatsammlung stammen und erstmals öffentlich gezeigt werden. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Architektur-Darstellungen aus über 2000 Jahren Kunstgeschichte. Zu sehen sind Brücken, Schlösser, Paläste, Kirchen, Türme, Hafen- und Flusslandschaften, Architekturen der Großstädte – wie Berlin, Paris oder Wien – ebenso wie dörfliche Bauten aus Schlesien, Bayern oder von der Küste sowie technische Bauten, wie zum Beispiel Mühlen. Die Werke sind von Albrecht Dürer, Hans Poelzig, Bernhard Buffet, Salvador Dalí, Lyonel Feininger, Roy Lichtenstein, Andy Warhol und anderen.

Kunsthaus Meyenburg bleibt zwei Wochen geschlossen

Das Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen schließt vom 26. Februar bis 9. März, um die neue Ausstellung „Lebensräume – Natur und Mensch“ aufzubauen. Diese setzt sich mit dem Mensch-Natur-Lebensraum-Verhältnis aus der Sicht von Künstlern der vergangenen 120 Jahre auseinander.

