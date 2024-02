Ein kleines Kinderparadies hat Yvonne Schimunek in ihrem „Muki-Haus“ in Nordhausen geschaffen. Die gelernte Erzieherin bietet in ihrer neu gegründeten Kindertagespflege fünf Plätze für Kleinkinder bis drei Jahre an. Auf dem Foto sind v.l.n.r.: Sabrina Leitner, Yvonne Schimunek, Stefan Nüßle und Andrea Pirdszun. © Jessica Piper | Jessica Piper