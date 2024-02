Nordhausen. Die Sparkassenkulturtage machen es möglich. Quiz-Champion Sebastian Klussmann kommt nach Nordhausen. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen.

Er zählt zu Deutschlands Quiz-Elite: Sebastian Klussmann, Jahrgang 1989. Ein Millionenpublikum kennt ihn als einen der Jäger aus der populären ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Der Europa-Quizmeister arbeitet auch als Redner, Moderator und Autor. In seinen Vorträgen widmet er sich vor allem der Frage, wie man sich Wissen nachhaltig aneignen kann. Der Quiz-Champion verrät seinen einfachen Weg zu mehr Allgemeinbildung, wie man ohne viel Aufwand seinen Wissensschatz vergrößern kann. Im Rahmen der Sparkassenkulturtage 2024 kommt Klussmann nach Nordhausen. Er gastiert am 11. April um 19 Uhr in der Kreissparkasse am Kornmarkt. Karten gibt es in allen Filialen. Die Tickets kosten 17 Euro, für Sparkassenkunden 12 Euro.