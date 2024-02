Nordhausen. Die Polizei in Nordhausen nimmt Ermittlungen auf. Die Beute der Täter lässt vermuten, dass hier Fälle von Beschaffungskriminalität vorliegen.

Immer wieder nehmen Diebe in Nordhausen Keller ins Visier. Wie die Polizei am Wochenende berichtet, hat eine 38-jährige Frau am Freitagnachmittag feststellen müssen, dass sich ein unbekannter Täter Zutritt zu ihrem Keller in einem Wohnhaus am Ammerberg in Nordhausen verschafft hat. Der Einbrecher entwendete dort ein Tablet sowie ein Handy. Wie der Dieb in den Keller gekommen ist, kann die Eigentümerin nicht sagen. Das angebrachte Vorhängeschloss hat der Ganove mitgenommen.

Auch in Kleinfurra waren derzeit noch unbekannte Diebe am Werk. In der Nacht zum Freitag brachen diese eine Garage in der Straße der Jugend auf. Die Täter beschädigten ein dort abgestelltes Fahrzeug und klauten einen Akkuschrauber, berichtet die Polizei.

Nordhausen: Autofahrer im Drogenrausch

Außerdem hat sich die Nordhäuser Polizei am Freitagabend wieder mit Verkehrssündern herumplagen müssen. In der Bochumer Straße in Nordhausen kontrollierten die Beamten gegen 16.45 Uhr den 19-jährigen Fahrer eines Nissan. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Ordnungshüter untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zu einer Blutentnahme.

Auf einer Landstraße bei Bleicherode erwischte die Polizei am späten Freitagabend gegen 23 Uhr einen 44-jährigen Mann, der unter Alkoholeinfluss seinen Mercedes fuhr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.

