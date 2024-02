Nordhausen. Die Strahlkraft des Vereins reicht bis in den Kreis Nordhausen. Mitglieder machen auf das Schicksal der Legehennen aufmerksam, retten Tausende Hühner und vermitteln sie an tierliebe Menschen.

Ulrike Kohl (38) kann nicht wegschauen. Das Schicksal der Legehennen berührt ihr Herz. Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Mark Smith hat die Südharzerin jetzt einen Song geschrieben. Der soll Aufsehen erregen. „Es ist klar: Wir müssen was tun“, heißt es in dem Liedtext. „Rettet das Huhn!“

Es ist eine deutschsprachige Ballade mit Soul-Elementen. Ulrikes Hoffnung: Möge die Melodie ins Ohr gehen und der Text ins Herz treffen. Die Startbahn ist vielversprechend. Mark Smith ist vielen Musikfreunden bekannt für seine herausragende Zusammenarbeit mit Songwriter Johannes Oerding.

Am Freitag, 1. März, veröffentlicht Ulrike ihr Lied auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Auch ein Musikvideo ist entstanden und ab 15. März auf YouTube zu sehen.

Ulrikes Wurzeln liegen in Schwenda. Lebenstraum und Berufsweg führen sie weg aus ihrer Südharzer Heimat. Heute wohnt sie in Hamburg, arbeitet als Erzieherin in einer Kinderkrippe. Und dann ist da noch die Musik. Seit sie mit sieben Jahren erstmals auf einer Bühne stand, hat diese Leidenschaft sie nie wieder losgelassen. Seit 2014 ist Ulrike nebenberuflich als Hochzeits- und Eventsängerin tätig. Sie liebt diese Momente, in denen sie Menschen mit ihrer Stimme berührt. Ihr Können steht auf dem Fundament, das sie sich einst bei ihrer Ausbildung an der Stage School in Hamburg geschaffen hat.

Ihr Weg zum Tierschutz ist ein Zufall. Sie schlendert über ein Hamburger Straßenfest, ein Infostand zieht sie magisch an. So lernt sie den bundesweit aktiven Verein „Rettet das Huhn“ kennen. Dessen Arbeit begeistert sie. Den Wunsch, selbst aktiv zu werden, erfüllt sie sich.

Die Vereinsmitglieder retten ausgediente Legehennen und vermitteln sie an Privathaushalte tierlieber Menschen, die den Hühnern ein artgerechtes Dasein ermöglichen.

Ulrike Kohl ist sich sicher: Wüssten mehr Leute, wie sehr die Legehennen in der Tierindustrie jeden Tag leiden müssen, hätte der Verein noch mehr Unterstützer. Doch die vom Legebetrieb geschundenen Tiere vegetieren hinter verschlossenen Türen. „Ein unwürdiges Dasein bei Enge, Lärm und Schmerz.“

Lied soll die Herzen möglichst vieler Menschen erreichen

Ulrike möchte helfen beim Aufklären. „Auf eine sanfte Art“, betont sie. „Deshalb der Song.“ Sie will nicht den Zeigefinger erheben, „sondern zum Nachdenken anregen – und die Herzen möglichst vieler Menschen erreichen“.

Mit dem Lied möchte sie auf die Arbeit des Vereins aufmerksam machen – und auf das Schicksal der aussortierten Hühner. Entspricht deren Legeleistung nicht mehr der geforderten Produktivität in der Eierindustrie, müssen die Tiere den Stall verlassen – als Abfall der Industrie. Viele enden nach anderthalb Jahren als Suppenhuhn – ohne je die Sonne gesehen oder frische Luft gespürt zu haben. „Das hat kein Tier verdient“, sagt Ulrike Kohl. „Wir können nicht alle retten, aber möglichst viele.“ Das Ziel ist stets ein Lebensabend in einem behüteten Zuhause. Für die Südharzerin sei das Besondere bei dieser Tierschutzarbeit, „dass ich die Tiere mit eigenen Händen ins Leben tragen darf. Das berührt mich immer sehr.“

Ihr Song dauert 3:50 Minuten. In der kurzen Zeit werden in Deutschland 333 Legehennen getötet.

Hier erfahren Sie mehr über den Verein „Rettet das Huhn“.

Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen