Nordhausen. Zu den bisherigen Baustellen in Nordhausen kommt demnächst eine neue hinzu. Warum die Bauarbeiten sein müssen und wo genau diese bis wann stattfinden.

Ein weitere Baustelle tut sich in Nordhausen auf. Vorraussichtlich ab Anfang März werden in der Straße Am Frauenberg Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Zuge dieser Arbeiten sollen sowohl der Regen- und Schmutzwasserkanal als auch die Trinkwasserleitungen erneuert werden.