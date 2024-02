Südharz. Benefizturnier zu Gunsten der Flutopfer in einem Dorf im Landkreis Nordhausen bringt fast 2000 Euro ein. An wen das Geld geht und für was es genutzt wird.

Sie nennen sich die Grauen Stare und lassen regelmäßig die Pfeile fliegen: die vier Dartmannschaften des SV Eintracht Niedergebra. Regelmäßig sind die Spieler im Liga-Betrieb und bei Turnieren aktiv. Nun hatten die Dartspieler selbst zu einem Turnier eingeladen. Und es war eine besondere Veranstaltung, denn es wurde für den guten Zweck gedartet. Die Einnahmen des Turniers werden für die Renovierungsarbeiten im Sportlerheim des WSV 77 Windehausen gespendet. Das Gebäude war vom Hochwasser zu Weihnachten im Kreis Nordhausen stark in Mitleidenschaft gezogen worden.